“التربية” ورفاه تطلقان منتدى الرياضيات الـ 16

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم والهيئة الفلسطينية للرياضيات “رفاه”، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الرياضيات الـ 16، الهادف إلى إطلاع الشركاء والمهتمين على نتائج وتوصيات أبحاث ودراسات في الرياضيات، وتشجيع وتحفيز المعلمين والمشرفين على إجراء الأبحاث، وتجميع الجهود وتحقيق الشراكة في المنتديات المتخصصة، في هذا المجال، المؤسسات التعليمية الشريكة.

جاء ذلك بمشاركة؛ رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، والوكيل المساعد، مدير عام الإشراف التربوي أيوب عليان، وممثل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فادي أبو بكر، ومدير عام “رفاه” عبد الجابر الهودلي، وحشد من الأسرة التربوية والشركاء.

وتضمن المنتدى، وفق بيان للتربية، استعراض دراسات لباحثين حول موضوعات متعلقة بتعليم وتعلم الرياضيات عن بعُد، إذ قدمها عبد الرحمن محمد أبو سارة؛ بعنوان: “تقويم تجربة تعلم الرياضيات عن بُعد عبر التطبيقات الرقمية المتزامنة في فلسطين”، ودراسة حول “كفايات تعلم الرياضيات عن بُعد لمعلمي الرياضيات في المرحلة الأساسية العليا في نابلس” قدمها رياض شكوكاني، ودراسة “أثر التعلم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات خلال جائحة كوفيد 19 في المحافظات الشمالية” لكل من د. حسام توفيق حرز الله، ود. عبد الرحمن أبو سارة ولؤي دويكات.

وفي هذا السياق، دعا سمارة إلى تبني فكر “رفاه” من خلال دعم مبادرة المنتدى وتعميمها، لافتاً إلى ضرورة إعادة إحياء الرياضات والتأسيس لمرحلة مستقبلية مهمة في هذا المجال.

بدوره، أكد عليان أهمية هذا المنتدى لما يحتويه من مضامين مهمة للعملية التعليمية، مشدداً على دور معلم الرياضيات في بناء مهارات الطلبة الإبداعية، متطرقاً إلى بدء الوزارة باتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص.

وعبّر الهودلي عن فخره بهذه الشراكة الفاعلة، مستعرضاً أهمية هذه المنتديات في تبادل المعرفة بين العاملين في القطاع التربوي، معلناً إطلاق مسابقة وليد ذيب للمعلم المتميز في تعليم الرياضيات، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.