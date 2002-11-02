7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل اليوم، 7 أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير إسماعيل عارف داوود عودة (46 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه 20 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2002 .

الأسير محمود يوسف محمد عصفور (43 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2003 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير باسم محمد صالح أديب خندقجي (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2004 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أحمد تيسير خليل العارضة (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2004 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد رضا عبد الصعيدي (41 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2006 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير عماد الدين تيسير موسى طردة (23 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2015 ، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

الأسير زياد رضا مرعي (27 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 02/11/2015 ، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.