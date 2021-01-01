“العربية الامريكية” و”بيالارا” تعقدان دورة تدريبية بعنوان “الاعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم”

رام الله / سما /

عقدت الجامعة العربية الامريكية والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا”، أمس، دورة تدريبية بعنوان “الاعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم”، ضمن مشروع تواصل، يستهدف طلبة قسم اللغة العربية والاعلام في كلية الآداب في الجامعة.

في الجلسة الافتتاحية، رحب الأستاذ صدقي موسى منسق المشروع في الجامعة العربية الأمريكية بالحضور، وأشاد بدور بيالارا في تفعيل دور الشباب والاهتمام بهذه الشريحة.

من جهته، أكد عميد كلية الآداب في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور مصدق براهمة، على أهمية الدورات والورشات، داعيا الطلبة إلى الانضمام اليها حيث تساعدهم خلال انخراطهم في سوق العمل، كما دعاهم إلى التميز وهذا ما تريده الجامعة من طلبتها.

من جهتها، أشادت يافا نجاجره المنسق الميداني لبيالارا، بالدور الذي تقوم به الجامعة تجاه طلبتها، مشيرة إلى أنها إحدى خريجات الجامعة العام الماضي، وانضمت إلى هذا المشروع وحاليا تعمل في مؤسسة بيالارا، موضحة أن المؤسسة وفرت لها البيئة الملائمة للانخراط في سوق العمل من خلال الدورات وورشات العمل والورشات التدريبية التي نظمتها بيالارا.

بدورها، قالت منسقة مشروع تواصل في بيالارا نائلة هداية، أن |المشروع للسنة الثانية على التوالي، تنفذه بيالارا بالشراكة مع كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين”، وأشارت أن الفكرة تتضمن تشكيل نقابات شبابية في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، هدف هذه النقابة تمثيل الجسم الطلابي، وأن يكون صوت طالب الإعلام في الجامعة.

وأوضحت، أن التدريب سيكون على 10 لقاءات متتالية، بعدها سيكون هناك انتخابات للنقابات، والفائزين سيتلقون تدريبات مكثفة لأخذ دورهم بين زملائهم الطلبة وفي جامعاتهم، وسيتضمن التدريب التحضير لإجراء الانتخابات، وسيشارك فيها لجنة الانتخابات المركزية، وتعريف المشاركين في المشروع على دور النقابة، وتعريفهم بها، وتعزيز انتماء الطالب لجامعته، وتغيير دورهم إلى الأفضل.