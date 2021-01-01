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الرئيس عباس إلى موسكو قريبا لإحياء “الرباعية الدولية”

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس إلى موسكو قريبا لإحياء “الرباعية الدولية”



رام الله / سما /

 يزور الرئيس محمود عباس، في وقت قريب، العاصمة الروسية موسكو، من أجل بحث دعم القضية الفلسطينية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي لم يعطِ تفاصيل أوفى، مشدداً على أن العلاقة الفلسطينية الروسية جيدة ومتوافقة فيما يخص القضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر فلسطينية مطلعة القول إن عباس يأمل في ضغط روسي من أجل تفعيل “الرباعية الدولية” بشكل أساسي.

وتأتي زيارة الرئيس عباس المرتقبة لروسيا بعد إعلان موسكو أنها تنوي إجراء جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية، بعد محادثات كان أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرا.

وهذه ليست أول محاولة لتدخل روسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد ضغطت موسكو قبل ذلك من أجل لقاء يجمع الرئيس عباس برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ووافق عباس آنذاك، لكن نتنياهو رفض.

وقالت مصادر الصحيفة :”يوجد تنسيق سابق ومستمر ومحاولات فلسطينية روسية من أجل إعادة تفعيل للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، لكن الولايات المتحدة ليست متشجعة بسبب أنها لا تنوي إطلاق أي مبادرات من أي نوع في هذا الوقت، وتفضل الانتظار خوفاً من أن يتسبب الضغط في انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل”.

#الرئيس عباس #نبيل ابو درينة #الرئاسة الفلسطينية #روسيا #الرباعية الدولية #العلاقة الفلسطينية الروسية #القضية الفلسطينية

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