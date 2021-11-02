المبادرة الأوروبية" تطلق حملة دولية لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

أطلقت المبادرة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، حملة دولية تحت عنوان "ادعم صمودهم"، لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وحملت المبادرة الأوروبية في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء 2-11-2021 الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس، ومقداد القواسمي وبقية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال والذين هم بين الحياة والموت.

وطالبت المبادرة المؤسسات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت المبادرة إلى أن الحملة تهدف إلى التحرك العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة للقوانين الدولية.

وأشارت إلى أن التفاعل مع الحملة سيكون من خلال المنصات الرقمية وبلغات مختلفة، تتناول انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى، والتواصل مع صناع القرار في القارة الأوروبية حول معاناة الأسرى، بالإضافة إلى حشد الدعم الشعبي المساند لقضية الأسرى، وتنظيم الفعاليات التضامنية في الدول الأوروبية كافة.

كما دعت المبادرة للتفاعل مع الحملة من خلال المشاركة بكلمة قصيرة أو بتسجيل فيديو قصير حول دعم صمود الأسرى البواسل المضربين عن الطعام، والختام بعبارة ادعم صمودهم.