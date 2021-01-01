سيناريوهات التصعيد المحتملة مع إيران: وحدة النخبة الأمريكية تصل اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

بدأت اليوم (الثلاثاء) الوحدة الخاصة في سلاح مشاة البحرية الأمريكي تدريبات خاصة ونادرة مع الجيش الإسرائيلي.

وتتمحور التدريبات العسكرية بين الطرفين لمحاكاة سيناريوهات في ظل التصعيد المتوقع في إيران .

ووصلت الوحدة التي ستتدرب مع وحدة ماجلان ووحدات سرية أخرى إلى إسرائيل عن طريق البحر ومن هناك تم نقل المقاتلين بطائرة مروحية إلى النقب.

ومن بين السيناريوهات التي يستعد الأمريكيون لها هجوم إيراني على سفارة الولايات المتحدة ، أو استيلاء على سفينة أمريكية ، أو تصعيد شامل.

ووحدة النخبة هي وحدة خاصة من مشاة البحرية الأمريكية من المتوقع أن تخدم في الخليج العربي ستتدرب مع وحدات سرية من الجيش الإسرائيلي على سيناريوهات التصعيد المحتملة مع إيران في الشرق الأوسط.