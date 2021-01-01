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تمديد فترة اعتقال حاخام بشبهة الضلوع في عملية قتل مزدوجة قبل 30 عاما

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد فترة اعتقال حاخام بشبهة الضلوع في عملية قتل مزدوجة قبل 30 عاما



القدس المحتلة / سما /

مددت اليوم محكمة الصلح في القدس بتسعة أيام أخرى فترة اعتقال الحاخام اليعيزير بيرلاند للاشتباه فيه بالضلوع في جريمتيْ قتل واخفاء مكان دفن الضحيتيْن قبل اكثر من ثلاثين عاما.

وقال قاضي المحكمة، وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، ان لدى الشرطة ادلة تربط بيرلاند بالجرائم المذكورة.

يذكر ان الحديث يدور عن التحقيق في جريمة قتل المواطن أفراهام ادري واختفاء اثار الصبي نيسيم شيطريت.

وقامت قوات الشرطة بتفريق عدد من اتباع بيرلاند بعد أن حاولوا اقتحام حواجز وضعت قبالة مبنى المحكمة لدى انتهاء الجلسة فيها.

ويذكر ان بيرلاند كان قد ادين في عدة قضايا التحرش الجنسي والنصب والاحتيال حيث امضى فترة محكومية وان هناك رجلين اخرين يشتبه فيهما بالضلوع في هذه القضية .

#الشرطة الاسرائيلية #الحاخام اليعيزير بيرلاند #جريمة قتل

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