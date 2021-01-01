والدة الأسير القواسمي: خطر شديد يهدد حياته وخياره الوحيد الحرية

رام الله / سما /

أعربت والدة الاسير المضرب عن الطعام منذ 105 أيام، مقداد القواسمي، عن قلقها الشديد على حياة ابنها، وذلك بعد أيام من نقله إلى العناية المكثفه إثر تردي حالته الصحية.

وقالت والدة الأسير، إيمان بدر، في حديث لـ"عرب 48" إن "الأطباء أبلغوها أن حياة ابنها في خطر شديد، وقد يفقد أحد أعضاء جسده وظائفه في أي لحظة، فهو معرض لعدة احتمالات مثل الفشل الكلوي، والجلطة الدماغية، وهو يعاني أوضاع صحية خطيرة جدا، ولديه أوجاع شديدة بالعظام، وكذلك آلام في البطن وتشوش في الرؤية، وعدم انتظام دقات القلب".

وحول قرار مواصلة القواسمي الإضراب قالت والدته إنه تتاح لهم زيارة مقداد مرتين في اليوم في قسم العناية المكثفة بمستشفى 'كابلان' وهو لا يريد التراجع أبدا عن الإضراب، فخياره الوحيد الحرية.