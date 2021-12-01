النقل والموصلات تتخذ عدة قرارات بخصوص رخص التشعيل العمومية

رام الله / سما /

أصدرت وزارة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء بياناً ، بشأن رخص التشعيل العمومية، قالت فيه "إنه بناء على الصلاحيات القانونية، ومقتضيات المصلحة العامة، من أجل تنظيم العمل برخص التشغيل العمومية والحافلات والمركبات العمومية فقد تقرر ما يلي":

1: على كافة مالكي الحافلات والمركبات العمومية، الالتزام بخدمة الخطوط الممنوحة لها.

2: على كافة مالكي/ مستأجري رخص التشغيل العمومية الشاغرة تسجيل مركبة أو حافلة على هذه الرخص خلال مدة أقصاها 1/12/2021

3: تُلغى رخص التشغيل العمومية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة تزيد على سنة واحدة.

4:تُلغى رخص التشغيل العمومية الغير ملتزمة بأحكام القرار أعلاه.

5:يُلغى كل ما يتعارض مع هذه القرارات ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.