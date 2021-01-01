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تجربة ناجحة لمنظومة "معطف الريح" على دبابة ألمانية

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجربة ناجحة لمنظومة "معطف الريح" على دبابة ألمانية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الجيش الإسرائيلي عن الانتهاء من سلسلة تجارب ناجحة لمنظومة "معطف الريح" على دبابة ليوبارد الألمانية.
 
وهنأ وزير الجيش بني غانتس على نجاح التجربة، وفق معاريف، وقال "إن الفوائد والتقدم الذي تحققه الصناعة الإسرائيلية، بالتعاون مع أصدقائنا الألمان سيساعدان في تعزيز أمن وقدرات الجيش الإسرائيلي ونظام الدفاع".
 
وأضاف: "سنستمر في أن نكون في طليعة التقدم  التكنولوجي، وسنواصل الاستعداد لأي سيناريو تشغيلي، وتعزيز العلاقات مع شركائنا في جميع أنحاء العالم".
 
وتعتبر "معطف الريح" أو "تروفي" منظومة صواريخ اعتراضية على ظهر دبابات الجيش الإسرائيلي لاعتراض الصواريخ الموجهة المضادة للدروع.

#وزارة الدفاع الألمانية #الجيش الإسرائيلي #منظومة معطف الريح #دبابة ليوبارد الألمانية

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