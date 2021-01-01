  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل احتماع الرئيس عباس مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل احتماع الرئيس عباس مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا



روما /سما/

 بدأ في العاصمة الإيطالية، روما، قبل قليل، اجتماع وغداء عمل بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

وكان الرئيس قد وصل إلى قصر كيرينالي الرئاسي، حيث استعرض الرئيس حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم استقبله الرئيس ماتاريلا وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

وأطلع الرئيس نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحث الرئيس مع الرئيس الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد سيادته أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في كافة المحافل.

بدوره، رحب الرئيس ماتاريلا، بالرئيس محمود عباس والوفد المرافق له، مؤكدا مواقف إيطاليا الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورغبته في استمرار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وعن الجانب الإيطالي عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

#الرئيس عباس #الرئيس الايطالي #ايطاليا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال

خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

1-2

غزة : فعاليات شعبية وجماهيرية في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

2eZZy

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الاحتلال للناشط السوري مدحت الصالح

الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية