المصممــــون الفرنسيـــــون يشاركون بإبداعاتهم في دبي للتصميم

دبي / وكالات/

كشف المعهد الفرنسي في الإمارات، الفرع الثقافي والتعليمي للسفارة الفرنسية لدى الإمارات العربية المتحدة، النقاب عن معرض غير مسبوق يركّز على موضوع "صمّم مستقبلك! من الفكرة إلى التطبيق". يُقام المعرض خلال أسبوع دبي للتصميم 2021، أكبر مهرجان إبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيــا فــي دبــي، من 8 إلى 13 نوفمبـــر.

سوف يعكس المعرض، الذي يحمل اسم "حول التنقلية الموضوع الرئيسي لجناح فرنسا والأسبوعين المخصصين للمدن والتنقليات في معرض دبي إكسبو 2020. وسوف يطرح المعرض أسئلة حول تحديات المصممين لتخيّل مستقبل التنقلية، من خلال تقديم أعمال للمصممين الشبـــاب من كافة أنحاء العالم.

بالشراكة مع المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، يتمّ تنظيم المعرض من قبل "لا سيتي دو ديزاين" (مدينة التصميم)، مركز للبحوث والتعليم بالإضافة وكذلك مركز أعمال في الفن والتصميم يقع في مدينة سانت إتيان الفرنسية، التي تحمل صفة عضو في شبكة مدن اليونيسكو للتصميم الإبداعي، وتضم مدينة دبي.

وصرّح السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، سعادة كزافييه شاتيل: "لقد أصبحت فرنسا مشاركاً مخلصاً في أسبوع دبي للتصميم، الذي يجمع بين هواة ومهنيي التصميم من المنابر الإبداعية الإقليمية والدولية. أنا فخور جداً بمساهمة المصممين الفرنسيين هذا العام، إذ التنقلية والتصميم يشكلان عنصرين حاسمين في تاريخ فرنسا وخبراتها".

وأضاف سعادة كزافييه شاتيل: "إنّ أحداث مثل أسبوع دبي للتصميم هي لحظات رائعة تخوّلنا بناء روابط قوية بين الثقافات. أتطلع إلى فرص التعاون المستقبلية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، في المجالات التي يمكننا فيها تبادل الخبرات والتعلم من بعضنا البعض."

فرنســـا تشــارك فــي أسبــوع دبــي للتصميــم

ينقسم هذا المعرض إلى ثلاثة أجزاء رئيسيــة (أنظـــر الكتيّــــب المرفــــق):

حول السيرة الذاتية الخيالية - تنقليات المستقبل مع مدن اليونيسكو للتصميــم الإبداعــي

إنّ "حول السيرة الذاتية الخيالية"هو معرض متنقل يضم مشاريع من عدة مدن، أي تحديداً كورتري، ديترويت، جيلونج، جراتز، بويبلا، سانت إيتيان، و تورينو، وجميعها أعضاء في شبكة مدن اليونسكو للتصميم الإبداعي. مع استمرار تزايد الرغبة في التنقلية (سوف يتجاوز عدد السيارات على الأرض 1.2 مليار بحلول عام 2020)، وتوجد تطلعات عميقة الجذور في كل مكان لتغيير أنماط الاستهلاك المعتمدة لدى البشر وعلاقتنا بالموارد ومراكزنا الاجتماعية.

ترسم هذه المشاريع الملهمة صورة للبحث الذي قام به المصممون والشركات في مدن اليونيسكو للتصميم الإبداعي المذكورة أعلاه، وتؤكد على شموليــــة القضايــــا التي تثيرها مسألة التنقلية في المستقبل. تتبع هذه النظرة الشاملة إيقـــــاع قطاع متغير وتكشف عن الطابع الدولي لمسألــــة التنقليـــة.

مصمّـــم (مصمّمــــو) التصميــــم

يهدف معرض "مصمّم (مصمّمو) التصميم" إلى استخلاص التنوع والتطورات ومقترحات التصميم الفرنسي من المصممين ومشاريعهم. بدأت فكرة هذا المعرض من وحي "نو ديزاين 2020" الخاص بعاصمة التصميم العالمية "ليل متروبوليس". يقدم هذا المعرض حوالي ستين مشروعاً للمصممين، وجميع الطرق التي يستخدمها المصممون للابتكار والنقل والإنتــاج من خلال مجموعة متنوعة من الممارسات.

المسابقــــــة

سوف تقدم "لا سيتي دو ديزاين" (مدينة التصميم) أيضاً مسابقة بعنوان "ترامواي اسمه التصميم"، وتكون هذه المسابقة مفتوحة لجميع المدارس التــــــي يقع مقرها في إحدى مدن اليونيسكو للإبداع، مثل دبي. يكون الهدف هو تخيل وتصميم غطاء كامل لأحد خطوط الترام في "سانـــت إتيــــان متروبوليـــس".



كما أنّ هذا المعرض سوف يقدّم أعمال 100 فنان شاركوا في Artportchallenge#، وهي مسابقة أطلقها المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع "جيه سي ديكو أبوظبي" وشركة مطارات أبو ظبي في يونيو 2021، وقد دار موضوع المسابقة حول مستقبل التنقلية، كما أنّ أعمال الفائزين تُعرَض حالياً على اللوحات الإعلانية الخارجية لمطــار أبوظبــي الدولــي.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة في أسبوع دبي للتصميم، سوف تجتمع شركات التصميم والديكور الفرنسية في جناح فرنسي في داون تاون ديزايـن.