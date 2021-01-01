الرئيس الأمريكي يُعين امرأة لبنانية كفيفة مستشارة

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخيرًا تعيين سارة منقارة، الشابة الكفيفة من أصل لبناني، كمستشارة أمريكية خاصة لحقوق الإعاقة الدولية، لتشغل بذلك المنصب الذي استحدثه الرئيس الأسبق باراك أوباما، وظل شاغرًا خلال حكم سلفه دونالد ترامب.

وسيكون مقر عمل سارة منقارة في وزارة الخارجية، وستسند إليها مهمة قيادة الاستراتيجية الأمريكية لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة على الصعيد الدولي وعبر الوزارة، بحسب البيت الأبيض.

وهنّأ رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، منقارة.

وكتب على تويتر: "مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في إدارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الأمريكية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان، رغم كل الظروف القاسية".

وبحسب قناة "إم تي في"، هنأ الرئيس اللبناني ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيين الرئيس الأمريكي لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية.