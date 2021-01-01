  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أوتشا": هدم المنازل الفلسطينية ارتفع 21% خلال 2021

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوتشا": هدم المنازل الفلسطينية ارتفع 21% خلال 2021



القدس المحتلة / سما /

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، إن الاحتلال صعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بنسبة 21% خلال العام الحالي.

وأوضحت "أوتشا"، في تقرير صدر أمس، أن "معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".

وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28% خلال الفترة.

وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية أيلول الماضي، بحوالي 311 منشأة، "إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار".

ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع بنسبة 96% تقريبا في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، من 94 إلى 184.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

1-2

غزة : فعاليات شعبية وجماهيرية في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

2eZZy

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الاحتلال للناشط السوري مدحت الصالح

الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية