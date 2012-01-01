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محكمة الاحتلال ترفض الاستئناف المقدم باسم الأسير أبو عكر وتثبت أمر اعتقاله

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكّد المحامي جواد بولس، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال رفضت الاستئناف المُقدم باسم الأسير شادي أبو عكر، وقررت تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ الصادر بحقّه ومدته 6 شهور، تنتهي في شهر نيسان/ أبريل 2021.

وأوضح المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن جلسة المحكمة عُقدت أمس للأسير أبو عكر الذي يُعاني وضعًا صحيًا مقلقا، عقب الإضراب الذي نفّذه واستمر لمدة (64) يومًا، وعلّقه بتاريخ السابع والعشرين من تشرين الأول المنصرم.

ولفت إلى أنّ أبو عكر، يُعاني بشكلٍ أساس من تراجع في قدرته على النظر وما يزال يقبع في سجن "عيادة الرملة"، وكان ذلك واضحًا من خلال جلسة المحكمة التي تمت بحضوره عبر الفيديو كونفرنس، وعبرّ عن عدم قدرته على رؤية من هم داخل قاعة المحكمة.

يُشار إلى أنّ الأسير شادي أبو عكر (37 عامًا) وهو من مخيم عايدة أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، متزوج وأب لطفلين، أمضى سابقًا عشر سنوات بشكلٍ متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّا، وخلال إضرابه أصدر الاحتلال مؤخرًا أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور، رغم ما وصل إليه من وضع صحي صعب.

#محكمة الاحتلال #شادي أبو عكر

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