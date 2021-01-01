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خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في جنين.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 45، جنين 15، رام الله والبيرة 33، بيت لحم 9، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، نابلس 6، طولكرم 2، طوباس 0، سلفيت 0، قطاع غزة 217".

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 6، الخليل 46، جنين 17، رام الله والبيرة 16، بيت لحم 4، قلقيلية 5، أريحا والأغوار 5، نابلس 17، طولكرم 5، طوباس 10، سلفيت 0، قطاع غزة 654".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 96 مريضاً، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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