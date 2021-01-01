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مراقب الدولة: إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجمات السايبر

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراقب الدولة: إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة هجمات السايبر



القدس المحتلة / سما /

عقب مراقب الدولة في إسرائيل ماتنياهو إنجلمان على الهجمات الإلكترونية الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك تلك التي نفذت ضد المواقع الإلكترونية ومستشفى هيلل يافي في الخضيرة.

 
وبحسب "معاريف"، حذر إنجلمان من أن "إسرائيل ليست مستعدة لهجمات إلكترونية".
 
وأشار أنجلمان إلى بيانات مركز الإحصاء الإسرائيلي بأن هناك 245 ألف جريمة في مجال الإنترنت، من  تشهير وتحرش وسطو وغير ذلك.
 
ونوه بأن 87٪ من الإسرائيليين لا يشتكون على الإطلاق، مبينا أنه يقوم بمراجعة وكالات إنفاذ القانون لمعرفة ما إذا كانت مستعدة لمعالجة هذه المشكلة.

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