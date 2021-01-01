  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

موظفة سابقة في فيسبوك تحث زوكربيرغ على التنحي

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفة سابقة في فيسبوك تحث زوكربيرغ على التنحي



وكالات / سما /

أكدت الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن أنها حثت رئيسها مارك زوكربيرغ على التنحي عن قيادة عملاق التواصل الاجتماعي والسماح بالتغيير بدلا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة.

وقالت هوجن في أول تصريحات علنية لها في برشلونة "أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مادام (مارك زوكربيرغ) هو الرئيس التنفيذي".

وردت هوجن مديرة المحتوى سابقا في فيسبوك بالإيجاب على سؤال ما إذا كان يتعين على زوكربيرغ أن يستقيل من منصبه.

وأضافت الموظفة السابقة التي سربت معلومات عن الشركة "ربما تكون فرصة كي يتولى شخص آخر مقاليد الأمور ... فيسبوك ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان".

البيانات والخصوصية وجهان لمستقبل ضبابي

وكانت شركة فيسبوك، التي لديها ثلاثة مليارات مستخدم في تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت، قد غيرت اسمها إلى ميتا في الأسبوع الماضي للتركيز على بناء (ميتافيرس)، وهو بيئة للواقع الافتراضي المشترك.

ووصفت إعادة التسمية بأنها غير ذات معنى في ظل استمرار تجاهل المشاكل الأمنية.

وأضافت "دائما ما تختار فيسبوك التوسع بدلا إتقان العمل".

جاء إعلان فيسبوك وسط انتقادات شديدة من المشرعين والمنظمين بشأن الممارسات التجارية للشركة- لا سيما قوتها الهائلة في السوق، وقراراتها الخاصة بالخوارزميات ومراقبة الانتهاكات على خدماتها.

#فرانسيس هوجن #فيسبوك #زوكربيرغ #مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

صحيفة تكشف كواليس لقاء وفد الجهاد مع رئيس المخابرات المصرية: خطة شاملة لتشغيل معبر رفح

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

الأخبار الرئيسية

خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

2eZZy

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الاحتلال للناشط السوري مدحت الصالح

الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

وزارة الصحة بغزة : 4 حالات وفاة و217 إصابة بفيروس كورونا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية