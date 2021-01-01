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أوتشا: هدم المنازل الفلسطينية ارتفع 21% خلال 2021

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات / سما /

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، إن الاحتلال صعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بنسبة 21% خلال العام الحالي.

وأوضحت "أوتشا"، في تقرير صدر أمس، أن "معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967 ارتفع بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020".

وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28% خلال الفترة.

وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية أيلول الماضي، بحوالي 311 منشأة، "إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار".

ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية) التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها ارتفع بنسبة 96% تقريبا في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، من 94 إلى 184.

#أوتشا #هدم #فلسطين

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