جامعة بوليتكنك فلسطين تنضم لشبكة حلول التنمية المُستدامة التابعة للأمم المُتحدة

الخليل / سما /

إيماناً بدور جامعة بوليتكنك فلسطين في خدمة المُجتمع الفلسطيني وانطلاقاً من نهجها الريادي، انضمت جامعة بوليتكنك فلسطين لشبكة حلول التنمية المُستدامة التابعة للأمم المُتحدة (UN Sustainable Development Solutions Network)، حيث تم قبول طلب العضوية الذي تقدمت به الجامعة من خلال دائرة التخطيط والتنمية للمجلس الإستراتيجي للاتصال (Networks Strategy Council)، لشبكة (SDSN) الشهر الماضي من العام الحالي 2021.

وستقوم جامعة بوليتكنك فلسطين بالشراكة مع خبراء التنمية العالميين في أكثر من 1500 مؤسسة عضو في شبكة (SDSN) مُوزعة في 140 دولة، معظمها جامعات ومؤسسات أكاديمية، على مواجهة تحديات التنمية المُستدامة وخلق حلول عملية إبداعية من خلال رفع جودة التعليم وتعزيز الشراكات البحثية والعلمية. وستعمل جامعة بوليتكنك فلسطين مع الشبكة الإقليمية لحوض المتوسط (SDSN Mediterranean Regional Network)، والتي تستضيفها جامعة سينا (Siena University) في إيطاليا، على تنفيذ مشاريع وبرامج تتماشى مع السياقات والتحديات المحلية والإقليمية وإطلاق المُبادرات والحلول حول أجندة 2030. الأمر الذي سيتيح للجامعة العمل كشريك حقيقي في تلبية أهداف التنمية المستدامة، وتطوير برامجها الأكاديمية، وقدراتها البحثية والتدريبية، ونشاطاتها المُجتمعية التي ستسهم في إعداد مواطنين ومهنيين مؤهلين قادرين على تنفيذ وتسريع أهداف التنمية المُستدامة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تطوير الخطة الإستراتيجية لجامعة بوليتكنك فلسطين لمواكبة التطورات والمُستجدات على المستويين المحلي والعالمي، من خلال الاستمرار باتباع النهج الريادي والمضي برؤى طموحة مع تبني درجة عالية من المرونة والانفتاح.

والجدير بالذكر أنّ جامعة بوليتكنك فلسطين تتطلع لجعل خريجيها سفراء قادرين على حل المشاكل والتحديات على كافة المُستويات المحلية والإقليمية والدولية من خلال خلق حلول إبداعية ونماذج أعمال مستدامة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال حصول الجامعة على عضوية شبكة حلول التنمية المُستدامة التابعة للأمم المُتحدة (SDSN) والتي تعتبر بأنّها شبكة عالمية تهدف إلى تعبئة الخبرات العلمية والتكنولوجية حول العالم لتعزيز الحلول العلمية والعملية للتنمية المُستدامة والتي تم إنشائها تحت رعاية الأمين العام للأمم المُتحدة في عام 2012. تقوم شبكة حلول التنمية المُستدامة على تنفيذ أهداف (SDSN) بالتعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المُتحدة المُتعددة الأطراف على جميع المُستويات المحلية، والإقليمية، والعالمية. حيث تمتد شبكة حلول التنمية المُستدامة عبر ست قارات وتستند إلى المعارف والخبرات العلمية والعملية لأكثر من 1500 مؤسسة عضو تشمل مُختلف القطاعات من جامعات ومُؤسسات أكاديمية، مراكز بحثية، ومؤسسات المُجتمع المدني، والقطاع الخاص، والممولين والتي تعمل معاً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة واتفاقية باريس للمناخ. ويرتكز عمل شبكة (SDSN) في أربعة محاور رئيسة، تتمثل في توفير وحشد الدعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعم الحكومات والمعنيين في فهم ومواجهة تحديات التنمية المُستدامة، تعزيز التعاون البحثي وتحسين جودة التعليم اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مُبادرات وحلول عملية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المُستدامة.