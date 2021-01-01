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التربية: احياء اعلان بلفور المشؤوم بفعاليات هادفة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أحيت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ذكرى اعلان بلفور المشؤوم، بعد مرور 104 سنوات عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طلبة المدارس شاركوا بفعاليات الإذاعة المدرسية، ورفعوا لافتات منددة بهذه الذكرى الأليمة، وسط تنكيس الأعلام، وحضور الفرق الكشفية وغيرها من الفعاليات الهادفة.

وأكدت أن إحياء هذه الذكرى يتزامن مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق النظام التعليمي واستهدافه؛ عبر محاولات استلاب الوعي الجمعي، ومحاربة الهوية الوطنية؛ من خلال تشويه المناهج وتزويرها واتهامها بالتحريضية، مشددةً على ضرورة تأصيل روح الوفاء للقضية الفلسطينية ومساندة القيادة الوطنية في مساعيها الجادة؛ لإرساء مرتكزات الدولة المستقلة.

#التربية والتعليم #بلفور

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