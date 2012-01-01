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إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل



القدس المحتلة / سما /

كشفت سلطة إزالة الالغام ومخلفات القذائف التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن مخزن ذخيرة سوري ضخم يعود إلى فترة حرب حزيران/يونيو العام 1967، ومليء بالذخيرة في موقع يطلق عليه اسم "المُرتفع" في هضبة الجولان المحتلة.

وبدأ العمل في الموقع قبل عدة أشهر على إخلاء ألغام ومخلفات قذائف، وإثر ذلك تم اكتشاف مخبأ مليء بمئات قطع الذخيرة، بينها قذائف هاون متنوعة وقنابل ومواد ناسفة وخراطيش بنادق صيد، كان قسم منها منتشر في الموقع وقسم آخر داخل صناديق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المرتفع" كان أحد المواقع السورية الأكثر تحصينا في الجولان، وأنه تم منه إطلاق نار باتجاه منطقة سهل الحولة قبل حرب 1967.

ولا تزال تنتشر في الحقول المحيطة بـ"المرتفع" آلاف الألغام التي زرعها الجيش السوري، من أجل السماح بدخول المتجولين إلى هذه المنطقة.

وتم جمع الذخيرة التي عثر عليها في "المرتفع"، ونقلها للتخزين تمهيدا لإتلافها.

وشكلت وزارة الأمن الإسرائيلية سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في العام 2012، وهي مسؤولة عن إخلاء حقول الألغام ومخلفات القذائف، وأزالت ألغام ومخلفات قذائف من حقول مساحتها 15 ألف دونم حتى اليوم.

وعملت سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في الأشهر الماضية في عدة مواقع، بينها مواقع في الجولان وغور الأردن وشمال النقب.

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