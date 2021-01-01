"التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

جدة / سما /

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لمناسبة الذكرى الـ104 لإعلان بلفور.

وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، في هذه المناسبة التي ظلت تشكل علامة قاتمة في تاريخ الإنسانية وضميرها، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، وبداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي القائمة على سياسات العدوان، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان الاستعماري، والتهويد، والاستيلاء على الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تجدد المنظمة التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والسياسية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استناداً الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.