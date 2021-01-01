  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة



جدة / سما /

جددت منظمة التعاون الإسلامي، التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لمناسبة الذكرى الـ104 لإعلان بلفور.

وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، في هذه المناسبة التي ظلت تشكل علامة قاتمة في تاريخ الإنسانية وضميرها، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، وبداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي القائمة على سياسات العدوان، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، والاستيطان الاستعماري، والتهويد، والاستيلاء على الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تجدد المنظمة التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والسياسية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق رؤية حل الدولتين استناداً الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

#منظمة التعاون الإسلامي

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

صحيفة تكشف كواليس لقاء وفد الجهاد مع رئيس المخابرات المصرية: خطة شاملة لتشغيل معبر رفح

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة : 4 حالات وفاة و217 إصابة بفيروس كورونا

الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

خرطوم

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

بن

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية