اتحاد الكرة الطائرة في غزة يكشف عن أجندة موسمه الجديد

غزة / سما /

أعلن اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية في اجتماعه الذي جرى مساء أول من أمس الأحد عن عدة قرارات هامة، يتعلق أهمها باعتماد أجندة بطولاته في موسم (٢٠٢٢) المقبل.

وتقدم عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة في المحافظات الجنوبية بشكره الجزيل لجميع أسرة الاتحاد، واللجان العاملة، وشركة "جوال" راعية بطولة الدوري العام، وكافة أركان اللعبة، أندية ولاعبين، والتدخل وحفظ النظام في شرطة محافظة غزة، ووسائل الإعلام المختلفة، التي واكبت أحداث وبطولات الموسم المنصرم، وكان لجميعهم دور كبير في إنجاح أجندة الاتحاد.

وقال هنية أنه جرى في الاجتماع تباحث العديد من الملفات الهامة مع مجلس إدارة الاتحاد، وجرى تقييم إيجابيات الموسم وسلبياته، وذلك لتطوير العمل في قادم المواعيد.

وأعلن الاتحاد عن رزنامته المقبلة لموسم (٢٠٢٢)، والتي جاءت أبرز بنودها على النحو التالي:

١) فتح باب قيد اللاعبين في السادس من نوفمبر المقبل، حتى اليوم الأخير من ذات الشهر، وتم مخاطبة الأندية بهذا الخصوص.

٢) يقام لقاء السوبر بين الصداقة بطل الدوري، ووصيف الكأس خدمات جباليا، في الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

٣) تنطلق بطولة الدوري العام في الثاني عشر من شهر ديسمبر القادم.

٤) تحدد بطولة الكأس في وقت لاحق.

٥) تقام بطولة الكرة الطائرة الشاطئية في شهر يوليو من العام المقبل.

٦) تجري بطولة الناشئين (٢٠٠٤) فما فوق خلال شهر سبتمبر.

وخلال الاجتماع تم اعتماد ناديي الوحدة، وخدمات خان يونس، ضمن أندية الجمعية العمومية للعبة، وكذلك اعتمد حكام جدد، من الذين أنهوا الدورة مؤخراً، وشاركوا في قيادة بعض مباريات بطولة الناشئين، التي أقيمت مؤخراً.

وتلقى مجلس إدارة الاتحاد دعوة من الاتحاد العربي للعبة، للمشاركة في البطولة الأربعون للأندية الرجال (صالات)، والتي ستقام في دولة تونس، أواسط شهر فبراير من العام المقبل، حيث تم ترشيح بطل الدوري نادي الصداقة للمشاركة فيها ممثلاً عن المحافظات الجنوبية.