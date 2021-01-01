سان جيرمان يخطط للاستغناء عن مدافعه المخضرم

وكالات / سما /

انتقل سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن؛ بسبب الإصابات.

ودفع غياب راموس مسؤولي باريس سان جيرمان، للتفكير مبكرا في فسخ عقد راموس, بحسب تقارير صحافية فرنسية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن سان جيرمان يفكر في فسخ عقد المدافع الإسباني المخضرم، ولا يعتقد المسؤولون أن حدوث ذلك سيكون بمثابة سيناريو بائس.

وأشارت "لو باريزيان", إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن راموس يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت "لو باريزيان" أنه في حالة فسخ العقد، سيتعين على سان جيرمان، التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني الذي يستمر عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى عام 2023.