  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سان جيرمان يخطط للاستغناء عن مدافعه المخضرم

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يخطط للاستغناء عن مدافعه المخضرم



وكالات / سما /

انتقل سيرجيو راموس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن؛ بسبب الإصابات.

ودفع غياب راموس مسؤولي باريس سان جيرمان، للتفكير مبكرا في فسخ عقد راموس, بحسب تقارير صحافية فرنسية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن سان جيرمان يفكر في فسخ عقد المدافع الإسباني المخضرم، ولا يعتقد المسؤولون أن حدوث ذلك سيكون بمثابة سيناريو بائس.

وأشارت "لو باريزيان", إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن راموس يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت "لو باريزيان" أنه في حالة فسخ العقد، سيتعين على سان جيرمان، التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني الذي يستمر عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى عام 2023.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #سيرجيو راموس #راموس

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

صحيفة تكشف كواليس لقاء وفد الجهاد مع رئيس المخابرات المصرية: خطة شاملة لتشغيل معبر رفح

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

2eZZy

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الاحتلال للناشط السوري مدحت الصالح

وزارة الصحة بغزة : 4 حالات وفاة و217 إصابة بفيروس كورونا

الجيش الإسرائيلي لم يصدر أمرًا ضد المؤسسات الفلسطينية التي صنفها غانتس بأنها “إرهابية”

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

خرطوم

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية