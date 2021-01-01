برشلونة يقترب من التعاقد مع تشافي

وكالات / سما /

واصل نادي برشلونة الإسباني، ضغوطاته للتعاقد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيتخذ الخطوة الحاسمة في التعاقد مع تشافي، بتجهيز وفد من النادي والسفر إلى قطر لإنهاء المفاوضات مع السد.

أوضحت "موندو ديبورتيفو", أن الوفد سيكون في مقدمته رئيس النادي خوان لابورتا (إذا سمح جدوله بذلك) برفقة النائب رافا يوستي، والمدير الرياضي ماتيو أليماني.

وبيّنت أن الوفد سيسافر مباشرة إلى قطر عقب مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وذكرت أن السد يريد أن يعامله برشلونة على قدم المساواة، لطلب التعاقد مع تشافي, إذ يسعى لخوض مباراة مع النادي "الكتالوني" في "الدوحة".

وأشارت إلى أن مسؤولي السد بدأوا في التفكير بأكثر من مدرب لديه فلسفة شبيهة بتشافي, مثل غارسيا بيمينتا, ودينيس سيلفا, وأوسكار لوبيز, وجوردي رورا.