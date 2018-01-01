رسالة إيجابية من فينيسيوس لجمهور ريال مدريد

وكالات / سما /

عبر فينيسيوس، نجم ريال مدريد، عن رغبته في البقاء في النادي الملكي لأطول فترة مُمكنة، وهو من يُقدم مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة.

وكان فينيسيوس قد انتقل إلى الميرنجي في 2018 قادماً من نادي فلامنجو البرازيلي، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى 2025 مع الفريق، ومثل ألوان الفريق في 132 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 23 هدفاً، وصنع 28 هدفاً لزملائه.

وقال فينيسيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أريد البقاء هنا لفترة طويلة، ولكني هادئ جداً مع كل ذلك، كل شيء يحدث في الوقت المُناسب”.

وتابع نجم الميرنجي حديثه بالقول :”العقد الذي لدي هو ذلك الذي كان حينما كنت في السادسة عشر من عُمري، لا يهم متى سأقوم بتجديد التعاقد، وكم سأتقاضى من أموال، ما يهم هو الرضا تجاه وجودي في الفريق الأفضل في العالم”.

وكان فينيسيوس قد بدأ الموسم بأرقامٍ مُبهرة أكد بها قيمته الكبيرة في تشكيلة المُدرب الإيطالي الخبير كارلو أنشيلوتي، فقد لعب حتى الآن 14 مُباراة مع الفريق في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، سجل فيهم 9 أهداف، وصنع 5 أهداف لزملائه.