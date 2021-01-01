سولشاير يستفز جماهير مانشستر يونايتد بتصريح ناري

وكالات / سما /

استفز النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي جماهير الشياطين الحمر بتصريح عن مستقبله مع الفريق بالفترة القادمة.

وتعرض أولي جونار سولشاير للعديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب مستوى الفريق الباهت خاصةً بمسابقة الدوري الإنجليزي.

خماسية ليفربول -غريم مانشستر يونايتد- في مرمى اليونايتد جعلت العديد يطالب برحيل أولي جونار سولشاير بسبب فشله في قيادة الفريق للألقاب بالرغم من حصوله على صفقات مميزة في الصيف، لعل أبرزها بكل تأكيد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولكن لم يقم أولي جونار سولشاير بتهدئة الجماهير، بل زادت الأمور اشتعالاً بعد تصريحه الأخير الذي استفز فيه قطاع كبير من جماهير الفريق الإنجليزي العريق.

وتحدث أولي جونار سولشاير في تصريحات نقلها الصحفي “فابريزيو رومانو” قائلاً “النقد يجعلني استمر، لذا استمروا في فعل ذلك -النقد-“.

وأضاف “إن مهمة الناس هي إبداء رأيهم، وأنا لا أبحث عن أي قتال مع أحد”.

الجدير بالذكر أن مانشسر يونايتد يقبع في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.