وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري

وكالات

أعلن بيان رسمي سوري وفاة الفنان الكبير صباح فخري.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفناني في سوريا، اليوم الثلاثاء، الفنان السوري الكبير صباح فخري.

الفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

ومن العلامات الفارقة في مسيرته الكبيرة أنه ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.