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ضبط مخزن وقود غير نظامي شمال القطاع

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

تمكنت الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديرية الدفاع المدني وبلدية بيت لاهيا من ضبط أحد مخازن الوقود المخالفة شمال قطاع غزة.

وبينت الإدارة أن دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لها ضبطت ٤ صهاريج وقود في مخزن يقع في أرض زراعية تابعة لأحد المواطنين بسعة تقدر بنحو 30000 لتر،  إضافة لآخر سعة 25000 لتر، وصهريج ثالث بسعة 7000 لتر، وصهريج رابع يقدر بنحو 3000 لتر، حيث تبين دفن وإخفاء صهريجين منهم تحت مستوى سطح الأرض، في أرض قريبة من بيوت المواطنين شمال القطاع.

وأشارت الإدارة إلى أن المخزن تم إنشاؤه دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، ولا يتوفر به أدنى الشروط الفنية ولا متطلبات السلامة، ويعتبر ذلك مخالفة قانونية جسيمة تمس بسلامة المواطنين وأمنهم.

وعملت الإدارة على سحب عينات وقود من الصهاريج الموجودة في المخزن، لفحص مكوناتها والكشف عن ماهية استخدامها، لافتة إلى أنها حرزت كميات الوقود الموجودة لحين ظهور نتائج عينات الفحص، وحررت محضر ضبط للصهاريج الموجودة في المكان.

الجدير ذكره أن الإدارة العامة للبترول تعمل على تنظيم وإدارة ومتابعة سوق المشتقات البترولية.

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#مخزن وقود

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