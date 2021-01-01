وفاتان و3 إصابات في 10 حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة

غزة / سما /

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأحد، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إحصائية المرور أن 7 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلفت حالتي وفاة وثلاث إصابات طفيفة، مبينةً أن الحوادث خلفت أضراراً مادية بـ 12 مركبات.

وأعلنت شرطة المرور، أمس، وفاة الطفل (أسامة ياسين سليمان - عامان ونصف) إثر دهسه من قبل مركبة من نوع "جيب - نيسان" قرب منطقة "أبو شباك"، وفي حادث آخر، توفي الطفل (محمد جمال النجار -4 سنوات) على الفور جراء صدمه من قبل شاحنة باطون قرب بنك فلسطين في بلدة جباليا.

وأوضحت أنها أوقفت السائقين المتسببين في الحادثين، وهما (م، ن) و(ب، خ) وحجز المركبتين حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.