  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات، والتجمعات، عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس

الأكثر قراءة اليوم

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

صحيفة تكشف كواليس لقاء وفد الجهاد مع رئيس المخابرات المصرية: خطة شاملة لتشغيل معبر رفح

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي: سنخصم ديون الكهرباء على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

خرطوم

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

بن

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

مخابرات

وفد الجهاد ينهي زيارته للقاهرة والكشف عن تفاصيل اللقاءات مع المخابرات المصرية

بايدن

200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية