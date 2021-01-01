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الإمارات تدعم وكالة «الأونروا» لبناء مدرسة في غزة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعم وكالة «الأونروا» لبناء مدرسة في غزة



غزة/ سما /

قدمت دولة الإمارات دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ” الأونروا ” لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قطاع غزة.

وقامت سفارة دولة الإمارات لدى عمّان بتسليم تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية بالإنابة المتحدثة الرسمية باسم “الأونروا” الدعم المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع بناء المدرسة.

وأكّدت سفارة الدولة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية وام، مواقف الإمارات الثابتة والراسخة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

من جانبها، عبّرت الرفاعي عن بالغ الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الدعم المتواصل لوكالة “الأونروا” لتمكينها من الاستمرار في تأدية مهامها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن استجابة دولة الإمارات المستمرة والفعّالة للحاجات الطارئة التي تعلنها الوكالة محل احترام وتقدير الجميع.

كما ثمّنت دور سفارة دولة الإمارات في عمّان على تنظيم وتنفيذ المشاريع الخيرية المقدمة من مؤسسات دولة الإمارات على الأسر المستحقة في مختلف المخيمات الفلسطينية في الأردن والضفة الغربية.

وبحث الجانبان خلال عملية تسليم الدعم، آفاق التعاون بين دولة الإمارات ووكالة “الأونروا” في شؤون الإغاثة والرعاية الإنسانية.

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