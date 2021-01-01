رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مساكن ومنشآت بالأغوار الشمالية، واخطار بهدم منزل في يعبد.

كما أبرزت زيارة الرئيس محمود عباس الحالية إلى ايطاليا، في إطار التنسيق والجهود التي يبذلها سيادته لشرح ما تتعرض له القضية الفلسطينية، ولشرح الموقف الفلسطيني.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

104 أعوام على "إعلان بلفور" المشؤوم.. "فتح": ليس قدرا وشعبنا سيواصل كفاحه حتى يسقط تزوير التاريخ

الرئيس يصل ايطاليا في زيارة رسمية

العالول: نعمل في كل الاتجاهات للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد وعلاجه

اشتية أمام قمة المناخ: المستعمرات الإسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين

الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

مصرع طفلين في حادثي سير بقطاع غزة ومقتل شاب نتيجة شجار بمخيم شعفاط

معهد أريج: 199 مستوطنة و220 بؤرة في الضفة يقطنها 913 ألف مستوطن

قوات الاحتلال تسيطر على مقبرة اليوسفية بالكامل وتهدم مساكن ومنشآت في الأغوار

"الأيام":

تجار وموردو السلع الأساسية يتعهدون بتثبيت أسعارها حتى نهاية العام الحالي

اشتية: المستعمرات الإسرائيلية ومخلفاتها تشكل أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين

الاحتلال ينفذ عملية هدم واسعة في الأغوار وحملة ترهيب لأهالي نعلين دعما للمستوطنين

الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى ايطاليا

الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

المحامي جبارة: قرار "العليا" استهدف قطعة أرض في موقع حساس بحي الشيخ جراح

"القدس":

اسرائيل تصادق على بناء 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة "ج".. السلطة: محاولة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على التوسع الاستيطاني.. السلام الآن: لا يمكنه أن يغطي التمييز ولا يغير حقيقة الاحتلال

الاحتلال يدمر عدة مساكن ومنشآت بالأغوار الشمالية ويخطر بهدم منزل في يعبد

الرئيس يصل إلى ايطاليا في زيارة رسمية

اشتية أمام قمة المناخ: المستعمرات الإسرائيلية ومخلفاتها أخطر الملوثات للبيئة في فلسطين

خلال مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من المسؤولين.. العالول: حراك دبلوماسي للإفراج عن الأسير أبو حميد

جبارة: "العليا" تدخلت لصالح البلدية لخطة المشروع الاستيطاني وقبر "شمعون الصديق" المزعوم بالشيخ جراح

"وثيقة" للاتحاد العالمي للكنائس تفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال