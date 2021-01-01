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انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة



رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية ان أجواء خريفية معتدلة تسود اليوم في المناطق الجبلية، بينما تسود أجواء حارة نسبيا في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء : أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبيا في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام ،الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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