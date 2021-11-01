فيديو: بايدن يغط بالنعاس خلال قمة غلاسكو للمناخ وترامب يعلق

غلاسكو/سما/

خطف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اهتمام وسائل الإعلام البريطانية حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الإسكتلندية.

وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويوثق مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام البريطانية وتداوله على نطاق واسع ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بايدن، البالغ 78 عاما من عمره، وهو يجلس في القاعة وظهره مستقيم وذراعاه مطويتان على صدره، حينما أغمض عيناه لبضعة ثوان ليفتحهما مجددا مكررا الأمر مجددا لكن هذه المرة أغلق عينيه لحوالي نصف دقيقة.

وفي هذه اللحظة اقترب أحد أعضاء الوفد الأمريكي من بايدن وهمس شيئا ما في إذنه، بينما اعتبر بعض الصحفيين أنه بذلك قام بإيقاظ الرئيس الأمريكي، الذي أومأ رأسه وفرك عينيه وبدأ بالتصفيق للمتحدث مع باقي الحاضرين في القاعة.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه، جو بايدن، نام خلال أعمال قمة المناخ الأممية في مدينة غلاسكو الإسكتلندية لأنه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".



وقال ترامب، في بيان أصدره مساء الاثنين: "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس العالمي الكاذب... ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية بالنسبة إليه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمته، أثناء المؤتمر ذاته".

واعتبر السياسي الجمهوري أنه "لن ينام أبدا أي شخص" خلال مثل هذه الفعالية "في حال وجود تحمس وإيمان حقيقيين بهذه القضية له".

وسبق أن أشار بعض التقارير الإعلامية والمسؤولين إلى أن بايدن عادة ما ينام خلال الفعاليات الرسمية، رغم أنه تبين لاحقا أن معظم هذه المشاهد كانت مفبركة أو مفسرة بشكل خاطئ، حيث اعتاد الرئيس الحالي الاستماع للمتحدثين له وهو يغمض عينيه.

ويستخدم كثيرا الرئيس الأمريكي السابق، منافس بايدن في انتخابات 2020، دونالد ترامب، لقب "جو النائم" لتسمية الرئيس الأمريكي الحالي.