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الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان



أبوظبي/سما/

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الإثنين، الانتهاء من "عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن".

وقالت الخارجية في بيان: "انتهت عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه".

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله بالهول: "من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات"، مشيرا إلى أنه "تمت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام".

#الامارات #لبنان #السعودية #جورج قرداحي

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