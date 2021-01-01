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طفلة تحرج أردوغان على الملأ (فيديو)

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 01:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفلة تحرج أردوغان على الملأ (فيديو)



أنقرة/سما/

زاحمت طفلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدة مرات، لدى قيامه بقص شريط افتتاح حديقة الأمة في مركز أتاتورك الثقافي في أنقرة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات محرجة لأردوغان، في مشهد كوميدي يظهر إصرار الطفلة على قص شريط الافتتاح قبله، رغم تنبيهه لها بعدم الاستعجال والانتظار حتى يأخذ زمام الأمور.

ووسط إصرار الطفلة على قص الشريط، رفع القائمون على الفعالية الشريط فوق مستوى يدها.

وتذكرنا الحادثة بموقف سابق حصل لأردوغان مع الأطفال الذين يشاركونه افتتاح إحدى المنشآت، ففي سبتمبر الماضي، باغت طفل آخر الرئيس التركي وقص شريط الافتتاح قبله.

وظهر في فيديو متداول، الرئيس التركي وهو ينبه الطفل على رأسه لحثه على التمهل.

#تركيا #رجب طيب اردوغان

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