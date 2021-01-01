بوليفيا تستنكر قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

لاباز/سما/

استنكرت بوليفيا قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تأتي متناقضة مع التزامات الحكومة الإسرائيلية بتخفيف حدة الصراع مع الشعب الفلسطيني، وأن العائق الأساسي لإيجاد حل سلمي بين الطرفين هو المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.

وجددت الوزارة التأكيد على دعم بوليفيا لشعبنا في حقه بالعيش بدولة مستقلة حرة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت مؤخرا عن طرح عطاءات لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.