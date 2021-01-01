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أردوغان لماكرون: لن نشارك بمؤتمر حول ليبيا تحضره "إسرائيل"..

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان لماكرون: لن نشارك بمؤتمر حول ليبيا تحضره "إسرائيل"..



أنقرة/سما/

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود دعوة من باريس لكل من الاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص لحضور مؤتمر بشأن ليبيا، مشيرا إلى أنه أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض بلاده المشاركة إلى جانب تلك الأطراف.

جاء ذلك في معرض حديثه، خلال تصريح صحفي، الاثنين، عن فحوى لقائه مع ماكرون على هامش قمة العشرين، التي عقدت الأحد في العاصمة الإيطالية روما.

وأوضح أردوغان أن الملف الليبي تصدر المحادثات، وقال: "يريد (ماكرون) إجراء مؤتمر في باريس مشابه للذي جرى في برلين بخصوص ليبيا، وأن نشارك فيه" كطرف رئيسي.

وأضاف: "قلت: هناك دعوات لدول مثل اليونان وإسرائيل وقبرص، فنحن لا نشارك في مؤتمر تشارك فيه تلك الأطراف".

كما أكد أردوغان خلال لقائه ماكرون أن الجنود الأتراك موجودون في ليبيا من أجل التدريب وفق اتفاق مع الحكومة في طرابلس.

وفي رده على سؤال حول تسلم اليونان طائرات رافال وفرقاطات وفقا لاتفاق أبرمته مع فرنسا، واتفاق آخر بين الجانبين للعمل معا في جوانب معينة في حال نشوب صراع محتمل، قال أردوغان: "أخبرنا هذه المسألة لبايدن وماكرون، فتأسيس قاعدة هنا يزعجنا وشعبنا بشكل كبير".

#باريس #أردوغان #اسرائيل #ايمانويل ماكرون #رجب طيب اردوغان #ليبيا #اليونان #قبرص

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