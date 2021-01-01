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استطلاع يظهر تفوق حزب نتنياهو على حزبي بينيت ولابيد

الإثنين 01 نوفمبر 2021 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع يظهر تفوق حزب نتنياهو على حزبي بينيت ولابيد



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي، أنه لو أجريت انتخابات في" إسرائيل" هذه الأيام لحصل حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، على 36 مقعدا، مقابل 6 مقاعد فقط لحزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

 ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13، حصل حزب "يش عتيد" (حزب وزير الخارجية يائير لابيد) في هذا التصويت المفترض على 20 مقعدا، والعمل 10 على مقاعد، والقائمة المشتركة على 8 مقاعد، "أزرق وأبيض" وشاس و"يهودية هتوراة" على 7 مقاعد لكل منها، حزب يمينا على 6، وميرتس 5، وإسرائيل بيتنا 4، أما أحزاب الائتلاف فلن تتجاوز نسبة الحسم.

وبحسب الاستطلاع فإن 51% يؤيدون استمرار ولاية الحكومة، و40% يؤيدون إعادة إجراء الانتخابات، و9% لم يستطيعوا تحديد رأيهم.

هذا واعتبر 23% من المستطلعة آراؤهم أن بينيت هو الأنسب لشغل منصب رئيس الوزراء، فيما اعتبر 22% منهم أن لابيد هو الأنسب، فيما اعتبر 45% أن لا أحد منهما مناسب و10% لا يعرفون من هو الأنسب.

#نتنياهو #حزب يش عتيد #نفتالي بينيت #يائير لبيد #حزب يمينا #حزب الليكود

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