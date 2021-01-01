الامارات تدعم (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة

عمان / وكالات /

قدمت دولة الإمارات، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قطاع غزة.



وسلمت سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية بالإنابة، المتحدثة الرسمية باسم (أونروا)، الدعم المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع بناء المدرسة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وام) الإماراتية.



وأكّدت سفارة دولة الامارات، على مواقفها الثابتة والراسخة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.



من جانبها، عبّرت الرفاعي عن بالغ الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الدعم المتواصل لوكالة (أونروا) لتمكينها من الاستمرار في تأدية مهامها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، منوهةً إلى أن استجابة دولة الإمارات المستمرة والفعّالة للحاجات الطارئة التي تعلنها الوكالة محل احترام وتقدير الجميع.



كما ثمّنت دور سفارة دولة الإمارات في عمّان على تنظيم وتنفيذ المشاريع الخيرية المقدمة من مؤسسات دولة الإمارات على الأسر المستحقة في مختلف المخيمات الفلسطينية في الأردن والضفة الغربية.



وبحث الجانبان خلال عملية تسليم الدعم، آفاق التعاون بين دولة الإمارات ووكالة (أونروا) في شؤون الإغاثة والرعاية الإنسانية.