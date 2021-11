إيلون ماسك يتحدى برنامج الأغذية العالمي

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أنه على استعداد لبيع أسهم شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية والتبرع بعائداتها، في مقابل تنفيذ الأمم المتحدة أحد شروطه، بخصوص الجوع في العالم.



وعلى حسابه في "تويتر"، رد إيلون ماسك على تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، قائلا: "إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف في هذا الموضوع في "تويتر" بالضبط، بخصوص كيف ستحل 6 مليارات دولار الجوع في العالم، فسوف أبيع أسهم "تيسلا" الآن وأفعل ذلك (يتبرع بالمبلغ)".

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.