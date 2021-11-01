الراصد العلامي يوضح تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الإثنين، سقوط زخات من الأمطار خلال الساعات الأولى من نهار يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال العلامي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك":" لا يُستبعد تجدد هطول زخات من الأمطار ذات الطابع المحلي خلال النصف الأول من نهار يوم غدٍ الثلاثاء فوق بعض المناطق".

وأضاف" بقية أيام الأسبوع من المتوقع أن تستقر فيها الأجواء".

وشهد طقس فلسطين اليوم الإثنين 1/11/2021، أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار، مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.