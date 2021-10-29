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شاهد: نزال فريد من نوعه بين مقاتل ومقاتلة في بطولة للفنون القتالية المختلطة.. فلمن الغلبة؟

الإثنين 01 نوفمبر 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: نزال فريد من نوعه بين مقاتل ومقاتلة في بطولة للفنون القتالية المختلطة.. فلمن الغلبة؟



وكالات/سما/

شهدت بطولة MMA-VIP للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في بولندا نزالين غريبين حيث دخل إلى الحلبة على غير المعتاد في كل نزال مقاتل ومقاتلة.

وجمع النزال الأول المقاتل بيتر ليسوفسكي والمقاتلة أولا سيكاتش، فيما جمع النزال الثاني بين ميخائيل بشيبيلوفيتش وفيكتوريا دامجالسكا.

وانتهى النزالان لمصلحة المقاتلين الرجال.

وتعرض النزالان لانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التفاوت البديهي في القوة العضلية بين الجنسين وأرجع العديد من المتابعين أسباب عقد هكذا نزالات لجشع المنظمين وتفكيرهم فقط بجني الأموال وخصوصا بعد الأداء الباهت في النزالين.

#مصارعة وفنون قتالية #بولندا

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