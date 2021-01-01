  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر: سيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة ويشاهدها ملايين المتابعين (فيديو)

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: سيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة ويشاهدها ملايين المتابعين (فيديو)



القاهرة/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو شاهده أكثر من 11 مليون شخص، لسيدة تنقذ نجلها من الموت بأعجوبة من الصعق الكهربائي.


ويظهر في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان: "أم تنقذ ابنها من الصعق بالكهرباء وتمسك سلك الكهرباء مكانه" طفل تجاوز الـ 10 أعوام من عمره أمام محل بقالة صغير بالقرب من ركن الشيبي خارجه حيث يمسك فجأة سلكا كهربائيا عن طريق الخطأ ليقع في الأرض على الفور وهو ما زال ممسكاً به، حتى تسمع والدته صراخه فتخرج من داخل المحل لتمسك منه السلك مسرعة و ملقية إياه على الأرض ثم تقوم باحتضان الصبي لتهدئته.

 حيث قالت منى بديع، والدة الطفل مازن، إن ابنها تعود على فتح السوبر ماركت و"عندما أمسك الباور الخاص بالتنظيف تعرض لصعق كهربائى بسبب سلك مكشوف وسقط على الأرض، ووقتها وجدته ممسكا السلك وقمت بسحب السلك وحضنها وأدخلته داخل السوبر ماركت".

وأوضحت والدة الفتى، أنها خرجت على صوت ابنها بعد تعرضه للصعق الكهربائى، ووقد تعرض لإصابات فى الجسم نتيجة السقوط، وفى اليوم السابق تعرض لكسر فى أحد أصابعه.

وأشارت منى بديع، إلى أنها شعرت بالخوف بعد سقوط نجلها على الأرض ولم تتوقع أن يكون بسبب الصعق الكهربائى الذى أصاب مازن، وتشعر بوجع بالقلب بعد تذكر الموقف وبعد مشاهدة الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، لافتة أن نجلها سجل الواقعة من كاميرات المراقبة ونشرها على الواتسآب الخاص به وكذلك ابنتها قامت بنشره على إحدى الصفحات.

وقدمت والدة الطفل، الشكر لكل المتابعين للموقف الذين أثنوا على العمل الذى قامت به والذى تعتبره موقفا بسيط، وكذلك يجب أن يتمتع الجميع بسرعة التصرف.

#مصر #القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

الأخبار الرئيسية

بايدن

200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"

الجهاد تتوعد اسرائيل: المقاومة لن تتهاون ومستعدون للذهاب لحرب مفتوحة حال استشهاد أي أسير

اشتيه

اشتيه: إسرائيل تستنزف مقدرات البحر الميت وتهدد بجفافه.. غزة ستصبح غير قابلة للحياة

حماس: الأمور تتدحرج نحو الكثير من التصعيد مع الاحتلال.. وهذا ما أبلغناه للوسطاء بشأن الأسرى

الرئيس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية