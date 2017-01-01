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بايدن يعتذر أمام المجتمع الدولي لقرار اتخذه ترامب

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يعتذر أمام المجتمع الدولي لقرار اتخذه ترامب



غلاسكو/سما/

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتذارا للمجتمع الدولي لقرار سلفه، دونالد ترامب، سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.


وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: "أعتقد أنه لا ينبغي أن أقدم اعتذارا، لكنني أعتذر عن قرار سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في ظل الإدارة السابقة".

وأشار مع ذلك إلى أن صفوفا واسعة من الشعب الأمريكي لم لصدق منذ 4 أو 5 سنوات بوقوع تغيرات في المناخ، لكنهم الآن باتوا يفهمون الحاجة الملحة إلى التعامل مع هذه المشكلة.

وأعلن الجمهوري ترامب خلال توليه منصب الرئيس الأمريكي عام 2017 عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لكن خلفه، الديمقراطي بايدن، وقع في 2020 على مرسوم ينص على عودة بلاده إلى قائمة الدول الأطراف في الوثيقة.

#جو بايدن #ترامب #المجتمع الدولي #الولايات المتحدة الأمريكية #المناخ #مدينة غلاسكو الاسكتلندية

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