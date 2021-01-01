  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين الأولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين الأولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد



بغداد/سما/

 حققت فلسطين، اليوم الإثنين، المركز الأول بمسابقات برنامج الذاكرة العربية وملتقى المواهب العلمية العربية الذي جرى بالتوازي مع مهرجان إعلان بغداد عاصمة للشباب العربي، برعاية الجامعة العربية، بمشاركة وفود شبابية من 10 دول.

واستطاع وفد المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفوز بميداليتين ذهبيتين من أصل ثلاث، عن طريق المتسابقين ليث مريش، وآية مقداد.

وفي السياق ذاته، اختتمت فرقة أصايل للفنون الشعبية مشاركتها في مهرجان بابل الدولي، وكرمت إدارة المهرجان الفرقة التي قدمت عروضها أيضا في نادي الصيد العراقي وفي نادي حيفا الرياضي والثقافي للجمهور الفلسطيني، في منطقة البلديات بالعاصمة العراقية بغداد.

#فلسطين #الشباب العربي #بغداد

الأكثر قراءة اليوم

الشاباك :اعتقال فلسطيني من خانيونس دخل إسرائيل العام الماضي وهذه التهم الموجهة اليه ..

هآرتس: "إسرائيل" وقعت على شهادة زوالها

حزب الله يكشف سبب الأزمة بين لبنان والسعودية

لاول مرة ..غانتس يوصى بادخال 3000 عامل هايتك فلسطيني لاسرائيل

صور قرداحي تملأ شوارع صنعاء.. وإطلاق اسمه على "شارع الرياض"

حكومة بينيت – لابيد تواجه أخطر أيامها

يسقط جورج قرداحي .. محمد الوحيدي

الأخبار الرئيسية

بايدن

200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"

الجهاد تتوعد اسرائيل: المقاومة لن تتهاون ومستعدون للذهاب لحرب مفتوحة حال استشهاد أي أسير

اشتيه

اشتيه: إسرائيل تستنزف مقدرات البحر الميت وتهدد بجفافه.. غزة ستصبح غير قابلة للحياة

حماس: الأمور تتدحرج نحو الكثير من التصعيد مع الاحتلال.. وهذا ما أبلغناه للوسطاء بشأن الأسرى

الرئيس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية