فلسطين الأولى عربيا في مسابقات الشباب العربي ببغداد

بغداد/سما/

حققت فلسطين، اليوم الإثنين، المركز الأول بمسابقات برنامج الذاكرة العربية وملتقى المواهب العلمية العربية الذي جرى بالتوازي مع مهرجان إعلان بغداد عاصمة للشباب العربي، برعاية الجامعة العربية، بمشاركة وفود شبابية من 10 دول.

واستطاع وفد المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفوز بميداليتين ذهبيتين من أصل ثلاث، عن طريق المتسابقين ليث مريش، وآية مقداد.

وفي السياق ذاته، اختتمت فرقة أصايل للفنون الشعبية مشاركتها في مهرجان بابل الدولي، وكرمت إدارة المهرجان الفرقة التي قدمت عروضها أيضا في نادي الصيد العراقي وفي نادي حيفا الرياضي والثقافي للجمهور الفلسطيني، في منطقة البلديات بالعاصمة العراقية بغداد.