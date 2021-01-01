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اشتيه: يجب إعادة تفعيل الرباعية الدولية وبلورة مبادرة سياسية لحماية حل الدولتين

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: يجب إعادة تفعيل الرباعية الدولية وبلورة مبادرة سياسية لحماية حل الدولتين



رام الله /سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، على هامش مشاركته في قمة المناخ بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس الأندونيسي وحكومة بلاده وشعبه، مثمنا دعم أندونيسيا المستمر لفلسطين في كافة المحافل الدولية، ونصرة قضية شعبنا العادلة.

وأشار إلى أنه في ظل الفراغ السياسي، يجب إعادة تفعيل الرباعية الدولية وبلورة مبادرة سياسية قائمة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، لحماية حل الدولتين الذي يتلاشى بفعل الاستيطان، ولإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز التعاون ما بين فلسطين وأندونيسيا على كافة الأصعدة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #جوكو ويدودو #اندونيسيا

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