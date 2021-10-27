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"تويتر" يحصل علي ميزات جديدة

الإثنين 01 نوفمبر 2021 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" يحصل علي ميزات جديدة



وكالات/سما/

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين في خدمات Twitter Blue سيحصلون على ميزات " Labs" الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من تحميل مقاطع فيديو في تغريداتهم تصل مدتها إلى 10 دقائق، أما مستخدمي "تويتر" العاديين فبإمكانهم تحميل مقاطع مدتها دقيقتان وعشرون ثانية حاليا.

كما سيكون بإمكان المستفيدين من الميزات الجديدة والذين يستخدمون "تويتر" من أجهزة iOS أن ينقلون محادثاتهم ويثبتوها بالطريقة التي تناسبهم في قائمة صندوق الرسائل في التطبيق.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخدمات الجديدة ستكون متاحة قريبا في كندا وأستراليا، مقابل اشتراكات شهرية تبلغ قيمتها 4.49 دولار أستراليا أو 3.49 دولار كنديا.

وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من خدمات Twitter Blue في  "تويتر" ستتاح لهم إمكانية جميع الميزات الجديدة التي تختبر في التطبيق، كما ستتوفر لهم بعض الميزات الإضافية مثل إمكانية التراجع عن التغريدة ومجلدات الإرشادات المرجعية وبعض ميزات التحكم بالتغريدات.

#تويتر #تطبيق تويتر #ميزات تويتر

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