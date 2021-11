"تويتر" يحصل علي ميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة ستجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشتركين في خدمات Twitter Blue سيحصلون على ميزات " Labs" الجديدة، والتي من خلالها سيتمكنون من تحميل مقاطع فيديو في تغريداتهم تصل مدتها إلى 10 دقائق، أما مستخدمي "تويتر" العاديين فبإمكانهم تحميل مقاطع مدتها دقيقتان وعشرون ثانية حاليا.

كما سيكون بإمكان المستفيدين من الميزات الجديدة والذين يستخدمون "تويتر" من أجهزة iOS أن ينقلون محادثاتهم ويثبتوها بالطريقة التي تناسبهم في قائمة صندوق الرسائل في التطبيق.

Like being ahead of the curve?



Today, we’re rolling out Labs ????, giving you *early access* to some new features we’re building before everyone else like:

???? Pinned Conversations on iOS

???? Longer video uploads on desktop only



Here are some questions you might be asking: